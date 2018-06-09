Российские тюремщики говорят, что Сенцова обследовали врачи

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Суббота, 9 июня 2018, 16:23

Консилиум врачей городской больницы Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе (РФ) провел обследование незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая.

Как сообщила в субботу пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 8 июня Сенцову был проведен ряд клинико-инструментальных исследований.

"Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание", - отметили в пресс-службе.

"08.06.2018 года проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница". Сенцову О.Г. проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", - говорится в сообщении.

В то же время, в Управлении Федеральной службы по исполнению наказаний не сообщают о состоянии здоровья Сенцова и о сути данных рекомендаций.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что ему каждый день колют литр глюкозы.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

Украинская правда
Темы: Сенцов политзаключенные Росcия
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