Архиепископу Клименту отказали в помиловании Сенцова

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент в который раз получил отказ от российских властей помиловать политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа Климента к президенту РФ.

В документе сказано, что для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он находится.

Чиновники ссылаются в ответе на указ президента РФ №1500 от 28 декабря 2001 года "О комиссии по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации".

"По итогам рассмотрения (заявления, приговора и характеристик на заключенного, - ред.) составляется заключение о целесообразности применения помилования и передается губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор округа на основании материалов и выводов Комиссии принимает собственное решение и вносит представление президенту Российской Федерации о целесообразности применения помилования к данному осужденному", - говорится в документе.

Архиепископ Климент сообщил правозащитникам, что получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына, которое он отправил 8 августа в комиссию о помиловании Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В июле 2018 года архиепископ Климент призвал президента РФ Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Как известно, Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.