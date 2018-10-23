Петренко анонсирует слив данных о бенефициарах в Глобальный реестр через год

Украина договорилась о технической помощи группы OpenOwnership в вопросе передачи данных о конечных бенефициарах украинских компаний к Глобальный реестр бенефициарных собственников.

Соответствующее партнерское соглашение подписали 22 октября министр юстиции Павел Петренко и гендиректор ГП "Национальные информационные системы" Станислав Лурье с заместителем главы руководящей группы "OpenOwnership" Маделин МакКэрролл, информирует Минюст.

Спільними зусиллями запровадимо зміни, які дадуть можливість вже до 2020 року інтегрувати дані з українського бізнес-реєстру до Глобального реєстру бенефіціарних власників.

@IACCseries #МінЮст pic.twitter.com/CfoREcwoUc — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) October 23, 2018

"Партнерское соглашение фактически является продолжением нашего сотрудничества в этом направлении. Это следующий шаг после подписания соответствующего Меморандума с международной антикоррупционной организацией Transparency international и Руководящей группой OpenOwnership в мае прошлого года", – сказал министр.

По соглашению Минюст и НаИС получат техпомощь для технического усовершенствования Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины (ЕГР) и для разработки и имплементации нового законодательства, которое будет соответствовать современным требованиям прозрачности информации о конечных бенефициарных собственниках (бенефициарной собственности) в Украине.

"Наша общая задача – обеспечить соответствие данных, содержащихся в украинском реестре бизнеса, стандарта данных о бенефициарной собственности (BODS). Эти данные должны соответствовать ключевым критериям качества, прозрачности и способности к машинному считыванию", – пояснил Петренко.

"Мы должны создать основу для дальнейшей интеграции этих данных в реестр OpenOwnership", – добавил он.

По словам Петренко, пилотная программа "OpenOwnership" обеспечит сотрудничество в направлении передачи данных о реальных собственниках компаний из ЕГР в Глобальный реестр бенефициарных владельцев, а также подготовку необходимой для этого законодательной базы.

Министр отметил, что уже скоро будет заключен протокол обмена данными между консорциумом OpenOwnership и ГП "Национальные информационные системы".

Планируется пересмотреть и обновить законодательство с целью повышения уровня ответственности за невыполнение требований по обязательству сообщать достоверные данные.

"Основное внимание будет сосредоточено на усилении санкций в отношении руководителя юридического лица за непредставление информации о конечном бенефициарном собственнике. Такой шаг повысит уровень соответствия данных высоким международным нормам и обеспечит регулярное обновление информации", – сказал Петренко.

Значительные изменения должен претерпеть подход к детализации информации, вносимой в реестр бизнеса.

"На законодательном уровне будет установлена ​​обязанность для юридических лиц предоставлять информацию о структуре собственности с включением сведениий о способе воздействия и размере доли уставного капитала или проценте права голоса бенефициаров", – заявил министр.

"Мы определили четкие маячки с конкретными датами реализации мероприятий плана ... Надеюсь, уже к 2020 году мы полностью интегрируем все данные об украинском бизнесе в реестр OpenOwnership", – добавил Петренко.