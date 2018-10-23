Петренко анонсує злиття даних про бенефіціарів до Глобального реєстру за рік

Україна домовилася про технічну допомогу групи OpenOwnership у питанні передачі даних про кінцевих бенефіціарів українських компаній до Глобального реєстру бенефіціарних власників.

Відповідну партнерську угоду підписали 22 жовтня міністр юстиції Павло Петренко й гендиректор ДП "Національні інформаційні системи" Станіслав Лур’є із заступником голови керівної групи "OpenOwnership" Маделін МакКерролл, інформує Мін'юст.

Спільними зусиллями запровадимо зміни, які дадуть можливість вже до 2020 року інтегрувати дані з українського бізнес-реєстру до Глобального реєстру бенефіціарних власників.

@IACCseries #МінЮст pic.twitter.com/CfoREcwoUc — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) October 23, 2018

"Партнерська угода фактично є продовженням нашої співпраці в цьому напрямку. Це наступний крок після підписання відповідного Меморандуму з міжнародною антикорупційною організацією Transparency international та Керівною групою OpenOwnership у травні минулого року", – сказав міністр.

За угодою Мін'юст та НаІС отримають техдопомогу для технічного вдосконалення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України (ЄДР) та для розробки і імплементації нового законодавства, яке відповідатиме сучасним вимогам прозорості інформації про кінцевих бенефіціарних власників (бенефіціарну власність) в Україні.

"Наше спільне завдання – забезпечити відповідність даних, які містяться в українському реєстрі бізнесу, Стандарту даних про бенефіціарну власність (BODS). Ці дані мають відповідати ключовим критеріям якості, прозорості та здатності до машинного зчитування", – пояснив Петренко.

"Ми маємо створити підґрунтя для подальшої інтеграції цих даних до реєстру OpenOwnership", – додав він.

За словами Петренка, пілотна програма "OpenOwnership" забезпечить співпрацю в напрямку передачі даних про реальних власників компаній з ЄДР до Глобального реєстру бенефіціарних власників, а також підготовку необхідної для цього законодавчої бази.

Міністр зауважив, що вже незабаром буде укладено протокол обміну даними між консорціумом OpenOwnership та ДП "Національні інформаційні системи".

Планується переглянути й оновити законодавства з метою підвищення рівня відповідальності за невиконання вимог щодо зобов’язання повідомляти достовірні дані.

"Основна увага буде зосереджена на посиленні санкцій відносно керівника юридичної особи за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника. Такий крок підвищить рівень відповідності даних високим міжнародним нормам та забезпечить регулярне оновлення інформації"", – сказав Петренко.

Значних змін має зазнати підхід щодо деталізації інформації, яка вноситься до реєстру бізнесу.

"На законодавчому рівні буде встановлено обов’язок для юридичних осіб щодо подання інформації про структуру власності з включенням до відомостей про спосіб впливу та розмір частки статутного капіталу або відсоток права голосу бенефіціарів", – заявив міністр.

"Ми визначили чіткі маячки з конкретними датами реалізації заходів плану… Сподіваюся, вже до 2020 року ми повністю інтегруємо всі дані про український бізнес до реєстру OpenOwnership", – додав Петренко.