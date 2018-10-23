Журналисты посчитали, сколько раз солгал Семочко в интервью

Журналисты посчитали, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко сманипулировал не менее 7 раз в ходе интервью на телеканале ZIK.

Об этом 23 октября сообщается на сайте "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Семочко дал 16 октября 15-минутное интервью, где пытался опровергнуть факты, изложенные в журналистском расследовании "Наших грошей" в отношении имущества и российских паспортов его семьи.

Журналисты утверждают, что в течение 15 минут чиновник солгал не менее 7 раз.

Ложь №1: российский паспорт жены

В частности, в ходе интервью Семочко продемонстрировал паспорт жены и заявил, что она гражданка Украины и у нее нет российского гражданства, но журналисты утверждают, что такая демонстрация документа Татьяны Лысенко не опровергает выдачу ей российского.

"Копия российского паспорта Лысенко с высокой вероятностью является реальной... Российские паспортные данные Лысенко обнаруживаются через официальный сайт Федеральной налоговой РФ", - сообщили в СМИ.

"Украинское гражданство и паспорт в Лысенко также есть ... В расследовании говорилось, что Лысенко скорее приняла двойное гражданство и получила паспорт РФ в качестве второго, что запрещено законодательством", - добавили журналисты.

Ложь №2: "автоматическая паспортизация" в Крыму

"Что касается гражданства крымчан более 2 млн граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год жили в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан", - сказал Семочко в интервью.

Журналисты пишут, что "это откровенная чушь". Они объясняют, что после аннексии Крыма, РФ признала жителей Крыма - гражданами России, но о таком явлении, как "принудительная паспортизация" не говорилось.

"Для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ - надо лично обращаться в уполномоченный орган, лично заполнять заявление и лично подавать документы", - отмечают в СМИ.

Ложь №3: русский ИНН жены

"Российские идентификационные номера присваивались в период аннексии автоматически, всем гражданам", - заявил Семочко в программе.

"Такая же ерунда, как и о принудительной паспортизации ... получить код (РФ) без собственного ведома и желания просто не возможно. Нам трудно ответить на вопрос - почему Семочко автоматически присвоил всем крымчанам, вслед за паспортами РФ, еще и ИННы" - ответили расследователи.

Ложь №4: бизнес жены

Семочко: "Тот дом, который показан в сюжете, на 333 квадрата принадлежит моей жене. У нее был бизнес в Крыму, были частные предприятия ... туристический бизнес ... мы продали этот бизнес, заплатили из этого бизнеса все налоги".

Журналисты отмечают, что дом в Козине Лысенко приобрела за полгода до продажи турфирмы "Ялта-Холидей".

В СМИ утверждают, что бизнес был не слишком прибыльным и средств от его продажи, вряд ли хватило, для покупки дома.

С 2010 по 2018 годы официальные доходы Лысенко, по данным журналистов – 1,25 млн грн - примерно 1/10 дома, который оформлен на жену чиновника.

Ложь №5: зашифрованное авто

"Сейчас я передвигаюсь на автомобиле, который находится на балансе Службы внешней разведки и которым управляют кадровые сотрудники службы. Это не мой частный автомобиль ... Номерные знаки это "номера прикрытия", - заявил Семочко.

Журналисты утверждают, что Семочко пользовался автомобилем еще, когда официально был сотрудником СБУ, а также, что номерные знаки частично совпадают с годом его рождения.

Ложь №6: вертолет

Семочко утверждал, что ему не принадлежит и с ним не связан вертолет, с которым часто фотографировались дети его жены, и назвал предположения журналистов "элементом манипулирования".

Дети Лысенко публиковали различные фото с одним и тем же вертолетом минимум три раза за три года, его бортовой номер UR-ICH.

Журналисты утверждают, что в расследовании не звучало утверждение, что вертолет "принадлежит" семье Семочко.

Ложь №7: спецагенты на субподряде у журналистов

"Маленькая команда журналистов не способна фиксировать сотрудника, высокопоставленного сотрудника СБУ, в течение года, чтобы это не было каким-то образом видно", - также заявил Семочко.

В редакции программы утверждают, что над съемками поочередно работали: 1 журналист, 2 оператора и 2 водителя.

"Все съемки сделаны без использования спецресурсов. В распоряжении программы - гражданская видеокамера и гражданский, избитый годами и нелегкой судьбой, старый квадрокоптер. Почему сотрудник СБУ, а потом СВР не заметил журналистов - вопрос, который лежит в плоскости его профессиональной пригодности", - ответили журналисты.

1 октября в программе "Наші гроші" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом, стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.