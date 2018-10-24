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Языковые квоты могут распространить и на печатные СМИ

Среда, 24 октября 2018, 11:14

В комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики размышляют над вариантами введения языковых квот для печатных изданий в Украине.

Об этом пишет "Голос Украины", отмечая, что после голосования в первом чтении за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного издатели и представители медиа-бизнеса опасаются дискриминации печатной прессы.

Глава комитета свободы слова Виктория Сюмар сказала: "Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий".

"Когда вводились языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью – для создания рабочих мест", – пояснила она.

"Украинская песни на радио – это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении с введением квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине", – отметила Сюмар.

"Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это – и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев – огромный пласт креативного класса, который получил работу", – продолжила она.

Сюмар опасается, что украинцы, которые привыкли читать на русском, будут покупать российский контрабандный продукт: мол, журналы, глянец и газеты из России могут попадать на наш рынок через восток.

"Мы фактически будем убивать своего родного производителя, а это никому не нужно", – предположила парламентарий.

По мнению Сюмар, читателя надо приучить читать на украинском, а для этого нужен определенный переходный период. И сделать это необходимо так, чтобы и отрасль выжила, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу.

На ее взгляд, можно выделить 2-3 года, в течение которых издание должно перейти на украинский язык, либо же предложить поэтапность: в течение первого года 25% украинского языка, второго – 35%, далее – 50%.

"Очень важен еще один момент. Категорически считаю и буду вносить поправку о том, чтобы оставить языки Европейского Союза. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети или ученые, любой имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках", – отметила глава комитета

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сказал, что в НСЖУ поддерживают расширение использования и создание условий для развития украинского языка, но рекомендуют подойти осторожно к тем пунктам, которые касаются функционирования языка в СМИ.

Также Томиленко предполагает, что скоро украинцы перестанут вообще читать печатные издания из-за политики "Укрпочты".

"Есть сотни обращений от издателей на разных языках, поскольку идет закрытие отделений и людей лишают возможности доступа к какому бы то ни было изданию. Во всем мире есть тенденция к свертыванию распространения газет, но "Укрпочта" в нашей стране этот рынок просто добивает".

Алена Рощенко, УП

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Темы: языкСМИмедиаВерховная Рада
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