Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следствие по "леснику Януковича" остановили: суд не дает разрешение на арест

Среда, 31 октября 2018, 12:31

Следствие по делу бывшего главы руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его жены, россиянки Марины Журавлевой остановлено.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталью Высоцкую.

"Следствие НАБУ по делу Сивца и Журавлевой остановлено до их задержания или объявления в розыск Интерпола", – сказала она.

Прокурор отметила, что Соломенский райсуд Киева еще летом дал разрешение на задержание Сивца и Журавлевой с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

"Они все время находятся за рубежом, поэтому использовать это право мы не можем, но мы пошли другим путем", – сказала Высоцкая.

По ее словам, САП обратилась в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, что является необходимым условием для объявления в розыск Интерпола.

Оба ходатайства о содержании под стражей Сивец и Журавлевой Соломенский райсуд не удовлетворил. Прокуратура эти решения обжаловала.

Апелляционный суд Киева не позволил избрать меру пресечения Сивцу. Аналогичное ходатайство относительно Журавлевой суд удовлетворил заседании 29 октября.

"Для объявления их в международный розыск Интерпола нужно решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соломенский суд нам отказал в этом, Апелляционный суд удовлетворил только по Журавлевой", – объясняет прокурор.

По словам Высоцкой, пока следствие "движется в направлении заочного осуждения" Сивец и Журавлевой, а их имущество в Украине остается под арестом.

Как известно, в 2016 году ГПУ сообщила о подозрении Виктору Сивцу. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и отмывании доходов.

Позже суд арестовал дома, автомобили и корпоративные права, принадлежавшие семье экс-главы Госагентства лесных ресурсов, а также средства Виктора Сивца и его жены в швейцарском банке.

В 2017 году Интерпол снял с международного розыска Сивца из-за отказа Печерского суда взять его под стражу.

В ГПУ утверждают, что в 2011-2014 гг. Виктор Сивец как председатель Госагентства лесных ресурсов при пособничестве жены получал неправомерную выгоду от иностранных предприятий за приобретение в Украине лесопродукции.

Предварительно сумма неправомерной выгоды семьи экс-глава Гослесагентства оценивалась в 12,8 млн долларов и 24,5 млн евро. По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: