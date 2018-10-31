Следствие по "леснику Януковича" остановили: суд не дает разрешение на арест
Следствие по делу бывшего главы руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его жены, россиянки Марины Журавлевой остановлено.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталью Высоцкую.
"Следствие НАБУ по делу Сивца и Журавлевой остановлено до их задержания или объявления в розыск Интерпола", – сказала она.
Прокурор отметила, что Соломенский райсуд Киева еще летом дал разрешение на задержание Сивца и Журавлевой с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.
"Они все время находятся за рубежом, поэтому использовать это право мы не можем, но мы пошли другим путем", – сказала Высоцкая.
По ее словам, САП обратилась в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, что является необходимым условием для объявления в розыск Интерпола.
Оба ходатайства о содержании под стражей Сивец и Журавлевой Соломенский райсуд не удовлетворил. Прокуратура эти решения обжаловала.
Апелляционный суд Киева не позволил избрать меру пресечения Сивцу. Аналогичное ходатайство относительно Журавлевой суд удовлетворил заседании 29 октября.
"Для объявления их в международный розыск Интерпола нужно решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соломенский суд нам отказал в этом, Апелляционный суд удовлетворил только по Журавлевой", – объясняет прокурор.
По словам Высоцкой, пока следствие "движется в направлении заочного осуждения" Сивец и Журавлевой, а их имущество в Украине остается под арестом.
Как известно, в 2016 году ГПУ сообщила о подозрении Виктору Сивцу. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и отмывании доходов.
Позже суд арестовал дома, автомобили и корпоративные права, принадлежавшие семье экс-главы Госагентства лесных ресурсов, а также средства Виктора Сивца и его жены в швейцарском банке.
В 2017 году Интерпол снял с международного розыска Сивца из-за отказа Печерского суда взять его под стражу.
В ГПУ утверждают, что в 2011-2014 гг. Виктор Сивец как председатель Госагентства лесных ресурсов при пособничестве жены получал неправомерную выгоду от иностранных предприятий за приобретение в Украине лесопродукции.
Предварительно сумма неправомерной выгоды семьи экс-глава Гослесагентства оценивалась в 12,8 млн долларов и 24,5 млн евро. По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании.