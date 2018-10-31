Следствие по "леснику Януковича" остановили: суд не дает разрешение на арест

Следствие по делу бывшего главы руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его жены, россиянки Марины Журавлевой остановлено.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталью Высоцкую.

"Следствие НАБУ по делу Сивца и Журавлевой остановлено до их задержания или объявления в розыск Интерпола", – сказала она.

Прокурор отметила, что Соломенский райсуд Киева еще летом дал разрешение на задержание Сивца и Журавлевой с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

"Они все время находятся за рубежом, поэтому использовать это право мы не можем, но мы пошли другим путем", – сказала Высоцкая.

По ее словам, САП обратилась в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, что является необходимым условием для объявления в розыск Интерпола.

Оба ходатайства о содержании под стражей Сивец и Журавлевой Соломенский райсуд не удовлетворил. Прокуратура эти решения обжаловала.

Апелляционный суд Киева не позволил избрать меру пресечения Сивцу. Аналогичное ходатайство относительно Журавлевой суд удовлетворил заседании 29 октября.

"Для объявления их в международный розыск Интерпола нужно решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соломенский суд нам отказал в этом, Апелляционный суд удовлетворил только по Журавлевой", – объясняет прокурор.

По словам Высоцкой, пока следствие "движется в направлении заочного осуждения" Сивец и Журавлевой, а их имущество в Украине остается под арестом.

Как известно, в 2016 году ГПУ сообщила о подозрении Виктору Сивцу. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и отмывании доходов.

Позже суд арестовал дома, автомобили и корпоративные права, принадлежавшие семье экс-главы Госагентства лесных ресурсов, а также средства Виктора Сивца и его жены в швейцарском банке.

В 2017 году Интерпол снял с международного розыска Сивца из-за отказа Печерского суда взять его под стражу.

В ГПУ утверждают, что в 2011-2014 гг. Виктор Сивец как председатель Госагентства лесных ресурсов при пособничестве жены получал неправомерную выгоду от иностранных предприятий за приобретение в Украине лесопродукции.

Предварительно сумма неправомерной выгоды семьи экс-глава Гослесагентства оценивалась в 12,8 млн долларов и 24,5 млн евро. По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании.