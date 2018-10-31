Слідство по "ліснику Януковича" зупинили: суд не дає дозвіл на арешт

Слідство у справі колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця і його дружини, росіянки Марини Журавльової зупинено.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Наталію Висоцьку.

"Слідство НАБУ у справі Сівця і Журавльової зупинене до їх затримання або оголошення у розшук Інтерполу", – сказала вона.

Прокурор зазначила, що Солом'янський райсуд Києва ще влітку надав дозвіл на затримання Сівця і Журавльової з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

"Вони весь час перебувають за кордоном, тому використати це право ми не можемо, але ми пішли іншим шляхом", – сказала Висоцька.

За її словами, САП звернулася до суду з клопотанням про арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для оголошення у розшук Інтерполу.

Обидва клопотання про тримання під вартою Сівця і Журавльової Солом'янський райсуд не задовольнив. Прокуратура ці рішення оскаржила.

Апеляційний суд Києва не дозволив обрати запобіжний захід Сівцю. Аналогічне клопотання відносно Журавльової суд задовольнив під час засідання 29 жовтня.

"Для оголошення їх у міжнародний розшук Інтерполу потрібно рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Солом'янський суд нам відмовив у цьому, Апеляційний суд задовольнив лише по Журавльовій", – пояснює прокурор.

За словами Висоцької, наразі слідство "рухається у напрямку заочного засудження" Сівця і Журавльової, а їхнє майно в Україні залишається під арештом.

Як відомо, у 2016 році ГПУ повідомила про підозру Віктору Сівцю. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди і відмиванні доходів.

Пізніше суд арештував будинки, автомобілі і корпоративні права, що належали родині екс-очільника Держагентства лісових ресурсів, а також кошти Вітора Сівця та його дружини у швейцарському банку.

У 2017 році Інтерпол зняв із міжнародного розшуку Сівця через відмову Печерського суду взяти його під варту.

У ГПУ стверджують, що у 2011-2014 рр. Віктор Сівець як голова Держагентства лісових ресурсів за пособництва дружини отримував неправомірну вигоду від іноземних підприємств за придбання в Україні лісопродукції.

Попередньо сума неправомірної вигоди родини екс-очільник Держлісагентства оцінювалась у 12,8 млн доларів і 24,5 млн євро. За версією слідства, у подальшому ці кошти було легалізовано через офшорні компанії.