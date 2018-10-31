Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідство по "ліснику Януковича" зупинили: суд не дає дозвіл на арешт

Середа, 31 жовтня 2018, 12:31

Слідство у справі колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця і його дружини, росіянки Марини Журавльової зупинено.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Наталію Висоцьку.

"Слідство НАБУ у справі Сівця і Журавльової зупинене до їх затримання або оголошення у розшук Інтерполу", – сказала вона.

Прокурор зазначила, що Солом'янський райсуд Києва ще влітку надав дозвіл на затримання Сівця і Журавльової з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

"Вони весь час перебувають за кордоном, тому використати це право ми не можемо, але ми пішли іншим шляхом", – сказала Висоцька.

За її словами, САП звернулася до суду з клопотанням про арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для оголошення у розшук Інтерполу.

Обидва клопотання про тримання під вартою Сівця і Журавльової Солом'янський райсуд не задовольнив. Прокуратура ці рішення оскаржила.

Апеляційний суд Києва не дозволив обрати запобіжний захід Сівцю. Аналогічне клопотання відносно Журавльової суд задовольнив під час засідання 29 жовтня.

"Для оголошення їх у міжнародний розшук Інтерполу потрібно рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Солом'янський суд нам відмовив у цьому, Апеляційний суд задовольнив лише по Журавльовій", – пояснює прокурор.

За словами Висоцької, наразі слідство "рухається у напрямку заочного засудження" Сівця і Журавльової, а їхнє майно в Україні залишається під арештом.

Як відомо, у 2016 році ГПУ повідомила про підозру Віктору Сівцю. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди і відмиванні доходів.

Пізніше суд арештував будинки, автомобілі і корпоративні права, що належали родині екс-очільника Держагентства лісових ресурсів, а також кошти Вітора Сівця та його дружини у швейцарському банку.

У 2017 році Інтерпол зняв із міжнародного розшуку Сівця через відмову Печерського суду взяти його під варту.

У ГПУ стверджують, що у 2011-2014 рр. Віктор Сівець як голова Держагентства лісових ресурсів за пособництва дружини отримував неправомірну вигоду від іноземних підприємств за придбання в Україні лісопродукції.

Попередньо сума неправомірної вигоди родини екс-очільник Держлісагентства оцінювалась у 12,8 млн доларів і 24,5 млн євро. За версією слідства, у подальшому ці кошти було легалізовано через офшорні компанії.

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: