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Катастрофа самолета в Индонезии: нашли "черный ящик"

Четверг, 1 ноября 2018, 06:46

Сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского "Боинга" авиакомпании Lion Air, который разбился в Яванском море 29 октября.

Расшифровка "черного ящика" должна помочь установить причину катастрофы лайнера, сообщает The Jakarta Post.

Как отмечает издание, ранее также появлялась информация об обнаружении в море фюзеляжа самолета, но эти сообщения не подтвердились. Найденный предмет оказался обломком корабля.

Ранее сообщалось, что накануне катастрофы пассажирского самолета индонезийской авиакомпании "Lion Air" в его бортовом оборудовании заметили неисправность.

Согласно данным FlightRadar24, в течение первых нескольких минут после вылета из Денпасара (Бали) были необычные перепады высоты и скорости движения воздуха, включая снижение на 875 футов за 27 секунд вместо набора высоты.

Тем не менее, пилоты держали самолет на максимальной высоте 28000 футов по сравнению с 36 000 футов на том же маршруте неделей ранее.

Генеральный директор "Lion Air" Эдуард Сират заявил журналистам, что техническую проблему на рейсе Денпасар – Джакарта решили "в соответствии с процедурой".

Два пассажира воскресного рейса написали в Instagram, что во время полета были проблемы с системой кондиционирования воздуха и освещением кабины, поэтому самолет отправился почти на 3 часа позже.

В Джакарте у инженеров было 6,5 часов для проверки самолета к следующему вылету.

29 октября через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море – и все 189 человек на борту погибли.

По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индонезияавиакатастрофы
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