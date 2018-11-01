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Санкции РФ не повлияют на макростабильность Украины – Нацбанк

Четверг, 1 ноября 2018, 11:37

В Национальном банке считают, что ведение санкций России против 322 граждан и 68 компаний из Украины никак не повлияют на макроэкономическую стабильность страны.

Об этом во время брифинга сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, пишет Укринформ.

"Дать глубокую оценку мы пока не можем. Относительно контрсанкций, то Украина ввела санкции гораздо раньше, поэтому определенные контрмеры мы уже применили", - сказала она.

Рожкова объяснила, что большинство санкций применено против физических лиц и блокируют безналичные средства, активы, ценные бумаги, все, что находится на счетах российских банков в России.

"Хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае, это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никаким", - добавила она.

По ее словам, среди юридических лиц в санкционный список попал только банк Кредит Днепр.

"И я хочу верить, что он не никаких операций с Россией", - отметила Рожкова.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действиерешение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинасанкцииНБУ
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