Порошенко сказал, без чего не подпишет бюджет на 2019 год

Президент Петр Порошенко заявил, что не подпишет государственный бюджет на 2019 без 100% -го обеспечения субсидиями тех, кто в этом нуждается.

Об этом президент заявил 12 ноября во время Совета регионального развития.

"Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них нуждается. Это принципиальная позиция, по формированию бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркиваю, если этой позиции не будет в бюджете, если ее не учтут при подготовке в парламенте, - я бюджет этот не подпишу", - сказал президент.

По его словам, правительство, когда приняло решение о повышении цены на газ, "стояло на растяжке" между плохим и очень плохим.

"Между повышением тарифов и мощным ударом по финансовой, макроэкономической стабильности государства. А это и курс, это дефицит бюджета, это своевременные выплаты пенсии и заработных плат, это финансирование армии, сектора безопасности", - сказал Порошенко и добавил, что без повышения тарифов не можно было обойтись.

Порошенко сказал, что текущее состояние экономики, позволило бы Украине перейти на собственные силы и отказаться от международных кредитов, однако страна должна выплачивать старые долги.

По словам президента, с 2007 года по 2009 год сумма долговой нагрузки выросла на 23 млрд долларов, с 2010 года по 2013 год сумма дополнительно выросла на 32 млрд долларов.

"Как человек воспитанный, (говоря о премьере Владимире Гройсмане - УП) деликатный, пальцем не показывал и фамилий не называл, а зря, потому что страна должна знать своих героев, увеличили долг на десятки миллиардов, зато теперь, глазом не моргнув, возглавляют колонны борцов с увеличением тарифов", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент заявил, что львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, а не на "проедание".

В частности, по словам Порошенко, в 2016 году долговая нагрузка соотношения ВВП на сумму суверенного долга составляла почти 83%, а в 2018 году нагрузка уменьшилась почти до 60%.

"В контексте вопроса о тарифах ... я общался с правительством и моя принципиальная позиция защитить людей, усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Ни один бедный и ни один незащищенный человек не должен пострадать, не должен платить больше", - сказал Порошенко.

"Есть принципиальная позиция по монетизации субсидий. Что это такое? Бедный человек экономит деньги, бедный человек устанавливает, с помощью государства, систему энергоэффективности и меньше потребляет газа, он ​​должен получить деньги за экономию", - пояснил он.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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