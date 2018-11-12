Бутафория по-русски. Зачем Кремлю "выборы" на Донбассе и чем они закончились

11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы". Преградой для пророссийских боевиков не стали ни протесты Киева, ни осуждение западных стран.

Действующие в "республиках" режимы полностью подконтрольны Москве, поэтому очень сомнительно, чтобы сепаратисты самостоятельно пошли на обострение отношений как с Киевом, так и внутри Трехсторонней контактной минской группы.

Зачем Кремлю бутафорские "выборы", кто в них "победил", и как это скажется на "минском процессе" – разбиралась "Украинская правда".

Когда и почему назначили "выборы"?

В начале 2018 года боевики заявили, что осенью, впервые после 2014 года, планируют провести "выборы". На тот момент главарем так называемой "ДНР" был Александр Захарченко.

В оккупированной Луганской области ситуация разворачивалась куда активнее. Еще с ноября 2017 года ею руководил Леонид Пасечник, который пришел к "рулю ЛНР" после бандитских разборок в центре Луганска и побега Игоря Плотницкого.

В августе российские СМИ писали, что ноябрьские "выборы" в псевдореспубликах якобы планируют перенести на неопределенный срок. Источники журналистов в Кремле и на оккупированных территориях объясняли решение "отсутствием прямой необходимости", "рисками для минских переговоров и перспективами новых санкций", отсутствием финансирования и прямых указаний из Москвы.

"Из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения оказался очень неблагоприятным для нынешней команды", – писало российское РБК.

Однако 31 августа в донецком ресторане "Сепар" произошел взрыв. В "ДНР" сообщили о гибели двоих человек, в том числе главаря группировки Захарченко. Исполнять его обязанности впоследствии назначили Дениса Пушилина.

А уже в сентябре в ОРДЛО объявили, что "выборы" как глав "республик", так и "депутатов" назначены на 11 ноября.

Как проходили "выборы"?

Боевики открыли 408 "избирательных участков" в Донецкой и 316 – в Луганской областях. По подсчетам журналистов, которые раньше жили в Донецке, для голосования населения, оставшегося на оккупированных территориях, должно быть в три раза больше участков. Их нехватка привела к очередям, о которых рапортовали российские СМИ.

В день "выборов" в Донецке перекрыли центр города и заявили о 48 "наблюдателях", которые якобы должны были приехать из 14 стран: РФ, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, а также не признанных миром Абхазии и Южной Осетии.

В привлечении "избирателей" боевики особой оригинальностью не отличались. Возле "участков" устраивали ярмарки, где продавали продукты со скидками и разыгрывали призы. Луганчанам раздавали ваучеры на пополнение счета местного мобильного оператора. Студенты рассказывали, что их принуждали к участию в голосовании и праздничных концертах, угрожая проблемами.

Жители оккупированной Донетчины в день "выборов" жаловались на отсутствие связи Vodafone – единственного мобильного оператора, работающего на неподконтрольных территориях. Боевики оправдывали проблемы повреждением оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.

По данным СБУ, Кремль поставил подконтрольным "республикам" задачу: до 12.00 сообщить о явке не менее 50%.

После обеда так называемые "центризбиркомы" уже отчитались о "высокой явке": 65,9% в ОРДО и 56,5% в ОРЛО. Вечером цифры выросли до 76,2% и 72,5%.

Представители "властей" после окончания голосования рассказывали о "незначительных нарушениях, которые не повлияли на избирательный процесс" и про "ряд ложных сообщений о минировании избирательных участков".

Кто победил на "выборах"?

Победителями псевдовыборов ожидаемо стали оба и.о. глав "республик" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Всего в "бюллетенях" было 5 кандидатов на "главу ДНР" и 4 – в Луганске.

Как отмечает российская "Новая газета", альтернативой "избранным" Пушилину и Пасечнику были малоизвестные соперники – пенсионеры, представитель ветеранской организации, судья. При этом ставших известными в 2014 году персонажей к участию не допустили.

В перечень кандидатов не попали, например, бывший "народный губернатор" "ДНР" Павел Губарев и боевик Александр Ходаковский. Последний заявил, что российские пограничники не пустили его на оккупированную территорию.

За два дня до "выборов" СБУ заявила, что уже знает заготовленные заранее результаты:

"Предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" – 55%, Пасечника – в "ЛНР" – 63%. Явку должны показать 70% избирателей".

Цифры, названные боевиками, отличались от прогнозов украинских спецслужб на 5%. Так называемые "ЦИК" непризнанных республик объявили, что Пушилин набрал 60,85%, а за Пасечника якобы проголосовали 68,3%.

Помощник президента России Владислав Сурков отправил им свое поздравление еще до того, как в ОРДЛО назвали результаты обработки всех бюллетеней:

"В поздравлении говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева".

Параллельно с "главами" в ОРДЛО голосовали за "депутатов".

У кандидатов в "Народные советы" конкурентов было немного: и в Луганской, и в Донецкой области на должности претендовали по две "политсилы".

Победителями "парламентских выборов" стали общественные движения, возглавляемые "новоизбранными" главарями – "Донецкая республика" Пушилина и "Мир Луганщине" Пасечника, которым якобы отдали 72,5 и 74,12%. Их конкуренты, "Свободный Донбасс" и "Луганский Экономический Союз", набрали якобы по 26 и 25,26%.

"Свободный Донбасс" ранее контролировался супругами Губаревыми, но за месяц до "выборов" боевик заявил о похищении его жены и о "рейдерском захвате партии" людьми Пушилина.

Пушилин известен тем, что до 2014 года агитировал за финансовые пирамиды МММ, состоял в партии Мавроди и собирался баллотироваться от нее в Верховную Раду.

Денис Пушилин donetsk.kp.ru

"Новая газета", ссылаясь на донецкого публициста и критика местных "властей" Романа Манекина, пишет, что в безальтернативных выборах был заинтересован лично Владислав Сурков.

Помощник Путина по сотрудничеству со странами СНГ якобы планировал закрепить в Донецке лояльного себе боевика:

"Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения контроля над этой территорией".

Публицист предполагает, что с назначением Пушилина реальный контроль над хозяйственной и политической жизнью псевдореспублики получили Владислав Сурков и замглавы правительства РФ Дмитрий Козак.

О Пасечнике известно не так много. До 2014 года он работал в СБУ. В СМИ его продолжительное время называли человеком бывшего "главы ЛНР" Игоря Плотницкого.

Леонид Пасечник фото: crimea.kp.ru

Однако осенью прошлого года будущий "глава ЛНР" стал одним из участников разборок боевиков, поддержав соперника Плотницкого, "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета. Российские СМИ писали тогда, что Кремль встал не на сторону Плотницкого, в результате тот подал в отставку и сбежал из Луганска.

Источники УП в силовых структурах тогда рассказывали, что конфликт Плотницкого-Корнета можно рассматривать через призму споров в окружении президента России Владимира Путина, где ФСБ поддерживала "министра", а за Плотницким стоял Сурков.

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Реакция Украины и Запада

Украинские власти еще до "выборов" заявили, что их организаторам грозят уголовные статьи и до 15 лет тюремного срока.

Наказать за преступление пообещали и Россию. О необходимости новых санкций для Кремля заявили и Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин.

"За преступления обязательно будет наказание. Конечно, в виде санкций и, конечно, в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать", – подчеркнул Климкин.

Сразу после "выборов" руководители стран-участниц "Нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали их незаконными.

В свою очередь министры иностранных дел стран-членов ЕС планируют 19 ноября обсудить ситуацию в Украине, в том числе возможность введения санкций в отношении организаторов "выборов".

США тоже обратились к украинцам с призывом к бойкоту "бутафорских выборов". Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "Л/ДНР" нет места в Минских соглашениях:

"Людям на Донбассе будет лучше в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемым мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков".

В Госдепе "выборы" назвали фарсом, заявив, что "Л/ДНР" нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования":

"Если Россия рассчитывала, что незаконные "выборы" 11 ноября придадут международного значения ее ставленникам, то международная реакция показала, что она ошибалась. ОБСЕ отказалась проводить наблюдения вчерашнего фарса. Действия России осудили в столицах по обе стороны Атлантики, а также в Совете безопасности ООН и в ОБСЕ".

В ОБСЕ и Европейском Союзе еще до проведения "выборов" назвали их незаконными и противоречащими Минским соглашениям.

О непризнании заявили и в НАТО, отметив, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины:

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить любую поддержку групп боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины".

Зачем "выборы" Кремлю, и как они повлияют на "минский процесс"?

Несмотря на осуждение "выборов" и возможные санкции, Москва не отказалась от идеи их проведения. Россия традиционно открещивается от своего участия в процессе и вряд ли пойдет на официальное признание "республик".

Организацией "выборов" Кремль добивается еще большей подконтрольности оккупированных территорий и пытается избежать "эксцесса исполнителей".

Москве необходима "легализация" их новых протеже на Донбассе в глазах жителей оккупированных территорий, поскольку после ликвидации Захарченко и побега Плотницкого новые ставленники довольствовались приставкой и.о.

В отличие от предшественников, они не имеют "боевых подвигов" 2014-2015 годов за спиной, поэтому в глазах той части населения, которая поддерживает сепаратистов, не имеют реальной поддержки. Теперь же, благодаря Кремлю, формально они стали "избранными".

По этой же причине Кремль будет вновь стараться усадить новых "глав республик" за стол переговоров с официальным Киевом. Дескать, они – лица гражданские и могут представлять Донбасс.

В долгосрочной перспективе действия Москвы более чем наглядно указывают, что ни о каком примирении речь не идет, а сами "выборы" еще больше увязывают оккупированную часть Украины с Россией.

В целом, проведением искусственных выборов на Донбассе Кремль в одностороннем порядке ставит на паузу и без того не особо продвигающийся "минский процесс", прогресса в котором теперь вряд ли стоит ожидать, как минимум, до реальных президентских выборов в Украине.

Соня Лукашова, УП