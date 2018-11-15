Порошенко: Немедленно дайте Смеле газ и тепло!

Президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течение нескольких часов под его ответственность.

Об этом он заявил во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в городе Смела.

"Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решения или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Даю вам несколько часов, чтобы доложить", - сказал он.

"Затем в течение суток оформить все необходимые документы. Если этому будет препятствовать власть... есть Верховная Рада, которая может назначить местные выборы ", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что отопление в городах это прямая ответственность городских властей и обвинил мэра в преступной бездеятельности.

Глава государства заявил, что ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле.

"Я жду от вас эффективных действий, потому что подобное поведение не имеет остаться без реакции правоохранительных органов", - сказал Порошенко.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко утверждает, что президент "неожиданно приехал в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям на заседание комиссии, так как у него лопнуло терпение".

Вместе с тем позже, когда президент уже покинул заседание, руководитель "Черкассыгаз" Сергей Буян видеосвязью из Смелы заявил, что компания не может включать отопление ночью, так как подобные опасные работы запрещены законодательством.

"Мы сможем приступить к этому в светлое время суток", - отметил он.

Кроме того Буян поинтересовался, кто возьмет на себя расходы, связанные с этим включением газа.

В свою очередь спикер Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что по факту непредставления тепла в городе Смела уже открыто уголовное производство.

"Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", – сообщил он.

Тракало напомнил, что санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также сопровождается штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что группа чиновников и госслужащих отправилась в город Смела Черкасской области, чтобы принять участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета из-за проблем с теплоснабжением.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Все имущество передали коммунальному предприятию.

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