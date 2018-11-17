Продан пообещал сообщить САП о дате и времени возвращения в Украину

Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину "сразу после завершения лечения и реабилитации", а о дате и времени проинформирует представителей САП.

Об этом Продан заявил на своей странице в Facebook.

"Узнал, что мне якобы сообщено о подозрении. В САП объясняют, что дважды присылали повестки и не получили сведений о моем местонахождении. Акцентирую внимание прокуроров САП, что запланировал выезд на лечение заранее, о чем уже сообщал", - отметил Продан.

Он добавил, что обратился в администрацию клиники "с просьбой подготовить официальный документ о пребывании в медицинском учреждении".

"В ближайшее время мои представители обратятся к САП ГПУ и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом учреждения. Я также отправлю оригинал указанного письма по почте ... Без всякого сомнения сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину. О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП. Не думаю, что возникнет необходимость длительного пребывания за рубежом", - отметил Продан.

Он также заявил, что не видел "ни одного официального документа" по поводу обвинений в его адрес.

"О спекуляциях по поводу того, вернусь ли я в Украину. ... Зачем делать самоубийственные для репутации поступки, если для реальных претензий правоохранителей нет каких-либо оснований?", - добавил экс-и.о. главы ГФС.

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Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно следствию, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Ч.3 ст.368-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану.

В САП добавили, что опубликованные Проданом заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом": "... Субъектом и его защитниками до сих пор не сообщено ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского заведения, где, согласно информации в соцсети, он находится на лечении".

Продана третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.