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ГПУ направила в Раду представление на нардепа из дела хищений в "Ощаде"

Среда, 7 ноября 2018, 14:56
ГПУ направила в Раду представление на нардепа из дела хищений в Ощаде

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Станислава Березкина.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

 

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о хищениях в "Ощадбанка".

По делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года - январе 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с "Креативом" договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были основателями холдинга "Креатив", о котором сообщало следствие.

Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоГенпрокуратуранеприкосновенность
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