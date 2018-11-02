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Продолжение ареста главреда "РИА Новости Украина" разочаровало ОБСЕ

Пятница, 2 ноября 2018, 11:31

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование последним решением украинского суда продлить арест главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я повторяю свой призыв к украинской власти ускорить расследование Вышинского и освободить журналиста", - сказал Дезир.

Он отметил, что журналисты имеют право высказывать разные мнения и поднимать вопросы, которые могут считаться противоречивыми, чувствительными или оскорбительными, и не бояться мести за это.

Как сообщалось, в Кремле тоже считают, что Вышинский, подозреваемый в госизмене, должен быть освобожден.

1 ноября Херсонский городской суд уже в третий раз продлил срок содержания под стражей Вышинского, на этот раз до 28 декабря.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Украинская правда

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Темы: ВышинскийОБСЕарест
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