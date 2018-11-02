Продолжение ареста главреда "РИА Новости Украина" разочаровало ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование последним решением украинского суда продлить арест главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Я повторяю свой призыв к украинской власти ускорить расследование Вышинского и освободить журналиста", - сказал Дезир.
Он отметил, что журналисты имеют право высказывать разные мнения и поднимать вопросы, которые могут считаться противоречивыми, чувствительными или оскорбительными, и не бояться мести за это.
Как сообщалось, в Кремле тоже считают, что Вышинский, подозреваемый в госизмене, должен быть освобожден.
1 ноября Херсонский городской суд уже в третий раз продлил срок содержания под стражей Вышинского, на этот раз до 28 декабря.
17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.