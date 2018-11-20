Лёвочкин: Сегодня состоялись похороны "Оппозиционного блока"

Один из бывших лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции ОБ атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу Петра Порошенко.

Об этом он заявил во вторник в кулуарах Верховной Рады.

"Во-первых, то, что произошло, - это атака на кандидата в президенты Юрия Бойко", - заявил Лёвочкин.

"Он один из лидеров гонки. Уже сейчас понятно, что Бойко и Тимошенко это два кандидата, которые имеют шансы на второй тур. Это было сделано на руку действующему президенту", - убеждает бывший глава АП.

"Второе - это фактически похороны "Оппозиционного блока". Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Лёвочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.

На уточнение, выйдет ли он из партии "Опоблок", Лёвочкин ответил: "Сегодня состоялись политические похороны. Юридически партия существует ... пока этот вопрос неактуален".

Как сообщалось, 20 ноября из парламентской фракции "Оппозиционный блок" исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя главы фракции Сергея Лёвочкина.

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