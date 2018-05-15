В аннексированном Крыму открыли мост через Керченский пролив

В оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть так называемого "Крымского моста".

Об этом сообщают РИА "Новости".

Отмечается, что на его открытие приехал президент РФ Владимир Путин.

Непосредственно автомобильное движение по мосту стартует 16 мая.

В российском информагентстве уточняют, что первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Также сообщается, что в 2019 году планируется запустить движение поездов.

Ранее сообщалось, что российский певец Иосиф Кобзон, а также его коллеги певцы Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов не поедут 15 мая на открытие так называемого Крымского моста.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.



Строительство ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.