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Вероятность введения военного положения "высокая" - источники

Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:22

Высока вероятность того, что Совет нацбезопасности и обороны введет военное положение.

Об этом УП не под запись заявили три источника в СНБО.

Они описывают возможность военного положения как "высокую" и "очень высокую".

Еще один высокопоставленный член команды президента оценил шансы как "50 на 50".

Хотя большинство из собеседников не исключили возможности, что возможно удастся избежать военного положения.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

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Темы: Азовское мореВоенное положениеСНБО
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