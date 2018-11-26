Вероятность введения военного положения "высокая" - источники

Высока вероятность того, что Совет нацбезопасности и обороны введет военное положение.

Об этом УП не под запись заявили три источника в СНБО.

Они описывают возможность военного положения как "высокую" и "очень высокую".

Еще один высокопоставленный член команды президента оценил шансы как "50 на 50".

Хотя большинство из собеседников не исключили возможности, что возможно удастся избежать военного положения.

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