Вероятность введения военного положения "высокая" - источники
Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:22
Высока вероятность того, что Совет нацбезопасности и обороны введет военное положение.
Об этом УП не под запись заявили три источника в СНБО.
Они описывают возможность военного положения как "высокую" и "очень высокую".
Еще один высокопоставленный член команды президента оценил шансы как "50 на 50".
Хотя большинство из собеседников не исключили возможности, что возможно удастся избежать военного положения.
О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"
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