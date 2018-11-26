Ймовірність запровадження воєнного стану "висока" - джерела

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Понеділок, 26 листопада 2018, 00:22

Є висока ймовірність того, що Рада нацбезпеки і оборони запровадить воєнний стан.

Про це УП не під запис заявили три джерела в РНБО.

Вони описують можливість воєнного стану як "високу" і "дуже високу".

Ще один високопоставлений член команди президента оцінив шанси як "50 на 50".

Хоча більшість зі співрозмовників не виключила можливості, що можливо вдасться уникнути воєнного стану.

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"Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю. 

"Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС. 

Теми: Азовське море РНБО
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