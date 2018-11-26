В Украине проходят акции протеста возле генконсульств РФ

Возле генконсульства России во Львове провели мирную акцию протеста, против агрессии РФ против украинских катеров в Керченском проливе, в Харькове также собирается митинг, люди несут шины.

Об этом на своей странице в Facеbook сообщил активист ИПЦ "Наше право" Юрий Танасийчук.

На видео, опубликованном на его странице, отмечается, что акция прошла в час ночи.

"Нас немного, но корабли будут", - сказал один из активистов, изготавливая бумажный кораблик.

Сообщалось, что активистов было около 10, а автобусов с нацгвардейцами - 5 и еще также несколько экипажей патрульной полиции.

Участники протестной акции впоследствии сожгли свои бумажные кораблики.

Люди призывали горожан на присоединяться к ним.

Также митинг у консульства РФ собирается и в Харькове. Люди принесли шины. Само здание охраняется правоохранителями.

Ранее похожую акцию провели под посольством РФ в Киеве. Активисты принесли кораблики и шины.

#Харків біля консульства РФ збирається мітинг, принесли шини. Сама будівля добряче охороняється pic.twitter.com/3pdXbHH0Zf — IT Sector Харків (@itsector) November 26, 2018

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Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. Воронченко также оценил обстановку в Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными.

В свою очередь в ВМС заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Также ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Позже стало известно, что в результате инцидента были ранены 6 украинских моряков.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.