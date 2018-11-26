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Порошенко решил изменить свой указ о военном положении

Понедельник, 26 ноября 2018, 16:25
Порошенко решил изменить свой указ о военном положении

Президент Петр Порошенко решил изменить свой указ о введении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Об этом он заявил во время видеообращения относительно военного положения.

"Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня мне ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", – сказал Порошенко.

Свое решение он объяснил тем, что хочет, чтобы "военное положение ни днем ​​не накладывалось на начало предвыборной кампании".

"Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что "военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря".

Ввести его планируют с 28 ноября.

"Согласно решению СНБО, принятому ночью, как президент и верховный главнокомандующий я выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9 утра 28 ноября", – сказал Порошенко.

Сократить действие вероятного военного положения до 30 дней требовали некоторые политические силы. Также политиков беспокоило то, чтобы военное положение не помешало проведению выборов президента в марте 2019 года.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны уже поддержал введение военного положения в Украине до 25 января.

Вооруженные силы Украины переведены в полную боевую готовность.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Военное положениеПорошенко
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