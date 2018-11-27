Агрессия на море: РФ продолжает твердить о провокации Киева и хочет от Запада сигнал

Россия продолжает называть свою агрессию в Керченском проливе "провокацией Украины" и призывает страны Запада послать сигнал Киеву, чтобы "такие провокации не допускались".

Это следует из выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Париже 27 ноября, текст которого публикует МИД РФ во вторник.

"Если украинская сторона, как и ее партнеры в Европе, заинтересована в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, очевидно, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву. И не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями, чтобы больше подобные провокации не допускались", – заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что решение указанной ситуации это "практический вопрос", в котором Россия не нуждается в посредниках.

"Достигнуты определенные понимания, которые будут реализованы в ближайшее время. Я не вижу необходимости в каких-то посредниках. Думаю, это сугубо практический вопрос", – утверждает глава МИД РФ.

"Украинские суда могли бы использовать тот опыт, который у них уже есть. Когда в сентябре этого года запросили разрешение, уведомили о своем проходе из Черного моря в Азовское море, им были предоставлены услуги лоцмана, и все прошло "без сучка и задоринки", – сказал также Лавров.

Он заявил, что отвечая на вопросы французских коллег относительно инцидента в Черном море "подчеркнул, что инцидент был сознательно спровоцирован".

Лавров также упомянул о двух сотрудниках Службы безопасности Украины, находившихся на этих плавсредствах, заявив, что те, мол, уже "дают показания, которые доступны СМИ".

"Всем, по-моему, должно быть предельно ясно, как и почему это произошло", – заявил Лавров.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.

Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских военных и три их корабля.

Украина признала моряков военнопленными и требует немедленно отпустить.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

ФСБ также обнародовала видео "допроса" захваченных украинских моряков, на котором они заявляют, что якобы нарушили "территориальные воды" РФ в море.

Украинская сторона заявила, что к морякам применяли незаконные методы давления, чтобы от получить подобные заявления.

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