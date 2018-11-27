Агресія на морі: РФ продовжує торочити про провокацію України і хоче від Заходу сигнал

Росія продовжує називати свою агресію в Керченській протоці "провокацією України" і закликає країни Заходу послати сигнал Києву, щоб "такі провокації не допускалися".

Це випливає з виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Парижі 27 листопада, текст якого публікує МЗС РФ у вівторок.

"Якщо українська сторона, як і її партнери в Європі, зацікавлена ​​в тому, щоб подібних інцидентів більше не було, очевидно, необхідно надіслати дуже сильний сигнал Києву. І не нам це робити, а тим, хто підтримує дуже тісні контакти з українською владою, щоб більше подібні провокації не допускалися", – заявив Лавров.

При цьому глава МЗС РФ заявив, що рішення зазначеної ситуації це "практичне питання", в якому Росія не потребує посередників.

"Досягнуто певного розуміння, які будуть реалізовані найближчим часом. Я не бачу необхідності в якихось посередників. Думаю, це суто практичне питання", - стверджує глава МЗС РФ.

"Українські судна могли б використовувати той досвід, який у них вже є. Коли у вересні цього року запросили дозвіл, повідомили про своє проході з Чорного моря в Азовське море, їм були надані послуги лоцмана, і все пройшло "чисто – голки не підточиш", - сказав також Лавров.

Він заявив, що відповідаючи на питання французьких колег щодо інциденту в Чорному морі, "підкреслив, що інцидент був свідомо спровокований".

Лавров також згадав про двох співробітників Служби безпеки України, які перебували на цих плавзасобах, заявивши, що ті, мовляв, уже "дають свідчення, які доступні ЗМІ".

"Всім, по-моєму, повинно бути гранично ясно, як і чому це сталося", - заявив Лавров.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських військових і три їхні кораблі.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

ФСБ також оприлюднила відео "допиту" захоплених українських моряків, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.

Українська сторона заявила, що до моряків застосовували незаконні методи тиску, щоб от отримати подібні заяви.

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