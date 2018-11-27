Украинские моряки "вины" не признают: Ничьей границы мы не нарушали

Украинские моряки, захваченные ФСБ России в районе Керченского пролива, не признают своей "вины" перед оккупантами и утверждают, что не нарушали ничьей границы.

Об этом заявил командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук своему адвокату Эдему Семедляеву.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк написал в Facebook, что Семедляев посетил своего подзащитного Мельничука в Белогорском ИВС.

"Рассказал, что когда задерживали, подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьего границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - сказал Мельничук адвокату.

Также Мельничук рассказал, что понимает, что "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

По словам журналиста, в Белогорск также привозили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко. Однако следователь утверждает, что Зинченко в Алуштинском ИВС.

Трем морякам оккупанты будут избирать меру пресечения в среду, 28 ноября.

Сейчас "суд" на два месяца арестовал нескольких украинских моряков: Владимира Варемеза, Андрея Опрыска, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова, Юрия Будзило.

Цыбизов на суде также "вину не признал", а заявил, что выполнял приказы вышестоящего начальства. Моряк сказал адвокату, что его не пытали, однако "давили психологически для дачи необходимых показаний".

Кроме того народный депутат уполномоченная по мирному урегулированию конфликта в ОРДЛО Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что во вторник в Украине провели совещание из-за нападения на украинских моряков.

"Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах", - написала она.

Геращенко пишет, что даже через офис омбудсмена российская сторона не сообщает о состоянии здоровья и содержание украинских моряков.

По информации украинской стороны, 4 из захваченных имеют ранения, 1 из них в тяжелом состоянии.

"Оккупанты не до всех допускают адвокатов", - добавила она.

Нардеп уточнила, что судя по "видео", которое опубликовали в РФ, где украинцы читают что-то с листа, свидетельствует о том, что к ним "применяли незаконные методы давления".

Российская сторона сообщает, что 3-е украинских военныхполучили ранения во время штурма россиян и находятся в медицинской воинской части. В Украине утверждают, что были ранены 6 военнослужащих.

Меру пресечения для них будут выбирать в оккупированной Керчи.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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