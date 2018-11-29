Украинцы диаспоры призвали лидеров стран G-20 не встречаться с Путиным в Аргентине

Представители украинской диаспоры в США, Канаде, Ирландии и других странах-членах G-20, призывают политиков не встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Группа украинцев в американских штатах Северная и Южная Каролины призывает украинцев в США обратиться к президенту Трампу на сайте Белого дома и попросить его срочно призвать Путина немедленно отпустить украинских моряков и политзаключенных, а также "уйти из Украины".

"Их группа уже 5-й год помогает украинским ветеранам, сиротам и семьям погибших", - отмечает "Голос Америки".

"Мы призываем своих лидеров к следующему: в эти выходные в Аргентине они должны настоять, чтобы РФ немедленно отпустила украинских моряков, выпустила на волю украинских политзаключенных и уходила из Украины.

На встрече стран G20 у них будет возможность сказать об этом Путину", - заявила представительница общества Елена Козлова-Пэйтс.

"Я вижу это как возможность для нашей общины обратить внимание лидеров, которых мы выбрали, на темы, которые нас волнуют. Мы постоянно это делаем на локальном уровне в нашем штате, а также с нашими представителями в Конгрессе.

Но на этот раз обращаемся к президенту. Он имеет возможность помочь остановить диктатора Путина в Украине, что для нас главное в это время", - подчеркнула она.

Антонина Кумка, президент Canada Ukraine International Assistance Fund, рассказала, что украинцы в Канаде мгновенно начали писать письма своим депутатам с требованием большего давления на РФ после того, что произошло в Азовском море.

"Украинцы в Ирландии также призывают представителей правительства, которые будут приглашены в Аргентину в G20 как гости, выразить свою поддержку Украине", - добавил Николай Круцык, возглавляющий Ассоциацию украинцев в Республике Ирландия.

Саммит G-20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пригрозил отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Черном море.

Трамп сказал, что он ждет "полного отчета" от своей команды национальной безопасности об этом инциденте.

Ранее Трамп, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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