Трамп может отменить встречу с Путиным из-за его агрессии в Азовском море

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Среда, 28 ноября 2018, 02:30

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Черном море.

Об этом пишет Bloomberg.

"Возможно, у меня не будет встречи. Возможно, у меня даже не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал Трамп в интервью Washington Post.

Трамп сказал, что он ждет "полного отчета" от своей команды национальной безопасности об этом инциденте.

Если встреча Трампа и Путина в Аргентине во время саммита G20 состоится, она станет первой встречей между президентами США и России со времени саммита в Хельсинки в июле.

Ранее Трамп, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: Азовское море Трамп Путин
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