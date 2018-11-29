В БПП прокомментировали нападение на Гриценко

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении кандидата в президенты Анатолия Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что нападение на сопровождение Анатолия Гриценко в Одессе вызывает "естественное возмущение" и поэтому БПП "Солидарность" требует от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий и привлечения к ответственности всех виновных.

При этом в БПП отмечают, что заявления самого Гриценко, который "в течение считанных часов установил и исполнителей и организаторов, а также заказчика, вызывают удивление и разочарование в политике, который объявил себя особенно честным".

Там добавили, что он не отказывается от банальных приемов черного пиара.

"Полковник, который во время войны России против Украины так и не нашел дороги в военкомат и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации, прибегает теперь к эпатажным и абсурдным заявлениям, чтобы снять максимум политических сливок с безусловно дерзкого и совершенно неприемлемого инцидента в Одессе. Как-то оно не по-офицерски", - заявили в партии.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, "неизвестные забросали яйцами лидера одной из политических партий" – и между его сторонниками и противниками произошло столкновение.

"По имеющейся информации, во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики", – отмечает полиция.

Полицейские разняли участников конфликта и не допустили его эскалации.

Позже претендент на пост президента Анатолий Гриценко возлагает ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

По данным социологов, Гриценко входит в первую 5-ку предвыборного рейтинга, но имеет больше всех шансов победить во втором туре.