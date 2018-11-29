Гриценко о нападении на него: Это и есть твоя мобилизация, Петр?

Претендент на пост президента Анатолий Гриценко возлагает ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

Об этом он написал в Facebook, приложив видео инцидента.

"Провинился я перед нашими партийцами, упорно не соглашаясь на профессиональную охрану до начала официальной кампании. Считал неэтичным отгораживаться от своего народа", – отметил Гриценко.

"Но надо признать: среди миллионов честных людей есть и животные. Жестокие, бездушные, тренированные, дрессированные. Предыдущие провокации – однотипные во всех регионах – исполнители отбывали вяло, ради отчета в Центр. А здесь, в Одессе, жирный заступ за пределы закона и человечности", – добавил он.

"Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужой палкой крапиву косить?", – заявил Гриценко.

Он сообщил: "Трое наших партийцев пострадали больше всех, сотрясение мозга, рассеченные лица – это Анатолий Завада и отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович".

Гриценко заявил, что его команда идет на выборы, "чтобы снести этот безбашенный криминал и обеспечить людям покой".

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 4 ст.296 УК (хулиганство).

"Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен", – заявил Гриценко.

"Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям!", – пригрозил он.

Полиция Одесской области сообщила, что во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, "неизвестные забросали яйцами лидера одной из политических партий" – и между его сторонниками и противниками произошло столкновение.

"По имеющейся информации, во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики", – отмечает полиция.

Полицейские разняли участников конфликта и не допустили его эскалации.

По данным социологов, Гриценко входит в первую 5-ку предвыборного рейтинга, но имеет больше всех шансов победить во втором туре.

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