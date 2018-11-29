Часть пленных украинских моряков вывезли в Москву – адвокат

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Четверг, 29 ноября 2018, 16:18

Как минимум часть взятых в плен россиянами в Черном море украинских моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву.

Об этом сообщает в Facebook адвокат одного из моряков Джемиль Темишев.

"Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", - написал он.

Также на его странице стоит пост журналиста Антона Наумлюка, который уточняет, что пока неизвестно, все ли моряки вывезены.

"По крайней мере часть украинских моряков этапировали в Москву, и они находятся в изоляторе. Неизвестно, сколько этапировали и доставили туда раненых", - пишет он.

Темиш защищает матроса Романа Мокряка.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

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Темы: Военное положение Росcия Крым пленные
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