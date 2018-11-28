Военное положение начало действовать

Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Документ опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226.

Закон, в частности, утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине". Опубликовало издание и сам указ.

Также в газете опубликовано постановление Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в Украине до 26 декабря, а Верховная Рада утвердила его.

Военное положение вводится в 10 областях Украины - в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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