Военное положение начало действовать
6593 просмотра
Среда, 28 ноября 2018, 16:19
Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".
Документ опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226.
Закон, в частности, утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине". Опубликовало издание и сам указ.
Также в газете опубликовано постановление Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.
Как сообщили "Украинской правде" в редакции "Голоса Украины", бумажная версия газеты сейчас печатается и вот-вот появится в продаже.
Дополняется ...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"