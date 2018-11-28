Военное положение начало действовать

Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Документ опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226.

Закон, в частности, утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине". Опубликовало издание и сам указ.

Также в газете опубликовано постановление Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Как сообщили "Украинской правде" в редакции "Голоса Украины", бумажная версия газеты сейчас печатается и вот-вот появится в продаже.

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