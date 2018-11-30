Аваков рассказал о задержании нападавших на Гриценко

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на претендента в президенты Украины Анатолия Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще касательно 12 человек будут приняты процессуальные решения.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, МВД, независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти, будет жестко пресекать практику, которую "некоторые пытаются ввести" в украинском обществе.

"Попытки срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковых информационными материалами", - написал министр.

Он добавил, что каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод.

Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил возмущение бездействием правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в центре Одессы.

Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.