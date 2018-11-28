Путин заявил, что Порошенко сам устроил провокацию в море в преддверии выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море – это "провокация действующей украинской власти" и лично президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал 28 ноября на пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитал", отвечая на вопросы журналистов.

"Это провокация безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", – заявил Путин.

"Рейтинг действующего президента находится, по-моему где-то на 5-й строчке. У него есть шансы даже не войти во второй тур. Поэтому нужно что-то делать, ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов. Прежде всего из оппозиции", – добавил он.

Захват украинских моряков Путин назвал "пограничным инцидентом в Черном море, не более того".

Президент РФ упомянул события 2014 года: аннексию Крыма и активные военные действия на Донбассе, не преминув обвинить в агрессии украинские власти.

"А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабнее. Тяжелые события гражданской войны юго-востоке страны, на Донбассе. С применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, даже авиации. Война по сути. И никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение", – сказал Путин.

По мнению президента РФ, это сделано "явно в преддверии президентских выборов".

Признаком того, что это была спланированная операция украинских властей, Путин также считает тот факт, что среди захваченных украинских моряков были два сотрудника Службы безопасности Украины.

"Которые фактически и руководили спецоперацией. И они признались, что они сотрудники СБУ. Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране", – сказал также президент РФ.

Порошенко в интервью телеканалам во вторник заявил, что в ночь после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива просил о разговоре с Путиным, но ответа не получил - и вынужден был обратиться за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Президент также заявил, что Россия готовилась к нападению на украинские корабли.

"Это были целенаправленные действия с применением авиации и введением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа", - отметил Порошенко.

Он добавил, что РФ стянула к Азовскому и Черному морю большое количество военных кораблей, но особая их концентрация наблюдается в районе Керченского пролива.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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