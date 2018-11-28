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Путин об украинцах: Если потребуют младенцев на завтрак – им подадут

Среда, 28 ноября 2018, 13:22
Путин об украинцах: Если потребуют младенцев на завтрак – им подадут

Президент России Владимир Путин считает, что Запад все прощает украинским властям – даже "провокации".

Он высказался в духе российской пропаганды во время пленарной сессии "Создавать партнерства. Устранять разногласия" в рамках 10-го ежегодного инвестиционного форума "ВТБ Капитал".

По поводу захвата украинских военных судов и моряков Путин заявил, что два сотрудника Службы безопасности Украины "фактически руководили этой спецоперацией (по нарушению "границы РФ"), явно заготовленной заранее… для того, чтобы ввести военное положение в стране"

"Это игра на обострение. Это нечистоплотная игра внутри страны", – сказал президент РФ.

"Мне иногда странно смотреть... Сегодняшние украинские власти с успехом продают антироссийские настроения – у них другого ничего уже не осталось, нечего продавать", – сказал Путин

"Такое впечатление: чего они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь", – заявил он.

По словам российского лидера, "это очень близорукая политика".

"Она ни к чему хорошему не приведет. Потому что она расслабляет сегодняшнее украинское руководство. Расслабляет их таким образом, что не побуждает и к нормальной политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политики", – заявил Путин

"Ведь там и с экономикой проблемы, и в социальной сфере – беда, и с финансами – с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у Международного валютного фонда. А ведь когда-то надо будет отдавать, будущим поколениям. И с точки зрения организации взаимодействия с соседями – тоже ничего хорошего не происходит", – сказал он.

При этом Путин уверен: "Как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился – русский и украинский народы навсегда останутся братскими, очень близкими народами".

"Эта пена политическая сойдет, схлынет. Украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству так же, как грузинский народ дал оценку деятельности (Михэила) Саакашвили", – заявил  президент РФ.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Владимир Путин не говорил с Петром Порошенко по поводу судьбы моряков, хотя украинский президент просил о телефонном разговоре в ночь на 26 ноября

27 ноября подконтрольные Кремлю судьи в аннексированном Крыму избрали меры пресечения для 15 захваченных моряков, оставив украинцев под стражей на 2 месяца.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинАзовское мореВоенное положение
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