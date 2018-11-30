Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с секс-домогательствами: суд закрыли от общественности и СМИ

Пятница, 30 ноября 2018, 12:10

Суд решил выбирать в закрытом режиме меру пресечения блогеру Александру Барабошко, одному из подозреваемых в делу о якобы домогательстве полицейского к студентке.

Такое решение принял судья Печерского суда Олег Белоцерковец в пятницу.

Ходатайство о закрытом заседании подала прокуратура, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

Как сообщил журналистам прокурор, дело, в котором фигурирует Барабошко, касается не только "домогательств" к студентке Наталье Бурейко, а и других эпизодов.

Барабошко, по данным обвинения, якобы незаконно собирал информацию о лицах, в том числе, о журналистах.

Также его обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Санкция самой тяжелой статьи, которую вменяют блогеру, нарушение тайны переписки, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура просит суд арестовать его.

Ранее стало известно, что политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко сообщили о подозрении.

Они являются фигурантами дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Как сообщалось, 29 ноября правоохранители задержали Петрова по делу о якобы домогательстве Варченко к студентке.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. 

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
Все новости...
Реклама: