Скандал с секс-домогательствами: суд закрыли от общественности и СМИ

Суд решил выбирать в закрытом режиме меру пресечения блогеру Александру Барабошко, одному из подозреваемых в делу о якобы домогательстве полицейского к студентке.

Такое решение принял судья Печерского суда Олег Белоцерковец в пятницу.

Ходатайство о закрытом заседании подала прокуратура, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

Как сообщил журналистам прокурор, дело, в котором фигурирует Барабошка, касается не только "домогательств" к студентке Наталье Бурейко, а и других эпизодов.

Барабошка, по данным обвинения, якобы незаконно собирал информацию о лицах, в том числе, о журналистах.

Также его обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Санкция самой тяжелой статьи, которую вменяют блогеру, нарушение тайны переписки, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура просит суд арестовать его.

Ранее сообщалось, что политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку сообщили о подозрении.

Они являются фигурантами дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Как сообщалось, 29 ноября правоохранители задержали Петрова по делу о якобы домогательстве Варченко к студентке.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.