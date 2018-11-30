Пустите невинных людей: РФ просить снять ограничения на въезд россиян в Украину

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путине Михаил Федотов заявил, что решение Киева откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки и ездить на отдых.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Федотов обратился к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия, чтобы добиться отмены запрета на въезд в Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", - говорится в письме российского чиновника.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ подчеркнул, что принятое украинскими властями решение "откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы".

"Вот почему я убежден, что запрет ущемляет и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнёров", - добавил он.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

Позже пресс-секретарь Пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что "в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение" по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

Как известно, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.