Порошенко: Нужно объединить усилия, чтобы раскрыть убийство Гандзюк

Президент Петр Порошенко требует от правоохранителей сделать все возможное для раскрытия убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция), трансляция которой велась на странице президента в Facebook.

"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой была совершена атака нелюдей с кислотой, к сожалению, умерла в больнице", - сказал Порошенко.

"Я хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано", - добавил президент.

Как сообщалось, о смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

Читайте также:

Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

"Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк"