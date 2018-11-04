В полиции подтвердили факт смерти Гандзюк

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

"Сообщение о смерти Катерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - сказал Крищенко.

В свою очередь, пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что на место "выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции г. Киева, сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия".

"После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация", - сказал он.

Стоит отметить, что расследование по делу нападения на Гандзюк проводит Служба безопасности Украины.

Как сообщил адвокат Маси Найем, осмотр места события в больнице, где находилась Екатерина Гандзюк, осмотр тела и первоочередные следственные действия проводились следователями СБУ.

"Это происходит в рамках уголовного дела, которое было окрыто ими по факту организации законченного покушения на умышленное убийство помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк с особой жестокостью, совершенного по заказу сотрудников правоохранительных и госорганов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе Украины", - отметил он.

Позже в пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация о смерти Гандзюк в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 поступило в полицию Киева в воскресенье около 12:00.

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Гандзюк по ст. 15 (покушение на совершение преступления), а также п.4 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство) задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование по ним практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд", - отметили в полиции.

В полиции также отметили, что правоохранители "оказывают необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления".

О смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно днем 4 ноября.

Соответствующая запись появилась на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, которую создали и вели друзья Катерины.

Однако "Украинской правде" ранее не удавалось официально подтвердить факт смерти Гандзюк в полиции и в больнице, где она находилась.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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