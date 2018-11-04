В полиции подтвердили факт смерти Гандзюк
Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк.
Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.
"Сообщение о смерти Катерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - сказал Крищенко.
В свою очередь, пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что на место выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции г. Киева. В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия.
"После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация", - сказал он.
О смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.
Соответствующая запись появилась на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, которую создали и вели друзья Катерины.
Однако "Украинской правде" ранее не удавалось официально подтвердить факт смерти Гандзюк в полиции и в больнице, где она находилась.
31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.
У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).
Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.
3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.
20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.
Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)
Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.
По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.
26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.
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