Катастрофа самолета в Индонезии: нашли останки 105 тел пассажиров

В Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который разбился в Яванском море 29 октября.

Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что из 105 останков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Поисковые операции продлили еще на 3 дня.

"В приоритете - найти тела всех погибших на борту и поднять из моря второй "черный ящик", благодаря которому можно выяснить причину падения самолета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев самолета, который разбился.

29 октября через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море – и все 189 человек на борту погибли.

По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

В индонезийском самолете не было украинцев.