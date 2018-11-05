Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа самолета в Индонезии: нашли останки 105 тел пассажиров

Понедельник, 5 ноября 2018, 02:12

В Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который разбился в Яванском море 29 октября.

Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что из 105 останков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Поисковые операции продлили еще на 3 дня.

"В приоритете - найти тела всех погибших на борту и поднять из моря второй "черный ящик", благодаря которому можно выяснить причину падения самолета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев самолета, который разбился.

29 октября через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море – и все 189 человек на борту погибли.

По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

В индонезийском самолете не было украинцев.

Темы: Индонезияавиакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Индонезия
В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде и Индонезии
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: