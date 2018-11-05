Полиция передала в СБУ еще одно дело об убийстве Гандзюк

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Понедельник, 5 ноября 2018, 12:16

Национальная полиция передала в Службу безопасности производство относительно вероятных исполнителей убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Отмечается, что решение о передаче производства приняла Генпрокуратура 5 ноября.

"В пределах полномочий Национальная полиция Украина допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека", – утверждают правоохранители.

В полиции говорят, что следствие по 5 вероятным исполнителям и организаторов завершено.

В свою очередь, СБУ ведет еще одно расследование по установлению заказчиков преступления.

Как объяснила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сейчас оба дела, по исполнителям и по заказчикам, находятся в СБУ.

"Скорее всего, они будут объединены в одно производство", – уточнила Сарган.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева. 

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

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Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк убийство СБУ полиция
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