Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кириленко предположил, что Хуг всегда был на стороне агрессора

Понедельник, 5 ноября 2018, 11:54
Кириленко предположил, что Хуг всегда был на стороне агрессора

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что экс-заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг все время на посту поддерживал российскую точку зрения о конфликте на Донбассе.

Об этом он написал 5 ноября в Twitter.

"Если Александр Хуг, как заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не считает Россию агрессором, значит, он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине ", - написал он.

Также Кириленко назвал позицию Хуга "абсурдной".

"Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают?", - возмутился он.

Ранее Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

31 октября бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который ушел с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.

Украинская правда
Темы: ОБСЕРосcияУкраинаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: