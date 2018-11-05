Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что экс-заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг все время на посту поддерживал российскую точку зрения о конфликте на Донбассе.

Об этом он написал 5 ноября в Twitter.

"Если Александр Хуг, как заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не считает Россию агрессором, значит, он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине ", - написал он.

Также Кириленко назвал позицию Хуга "абсурдной".

"Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают?", - возмутился он.

Ранее Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

31 октября бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который ушел с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.