Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ и САП завершили расследование по Омеляну

Вторник, 6 ноября 2018, 11:10

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

"После того как строна защиты ознакомится в разумных сроках с материалами, дело пойдет в суд", - добавили в Антикоррупционной прокуратуре.

В пресс-службе НАБУ заявили, что уже сообщили министру инфраструктуры о завершении досудебного расследования.

"6 ноября 2018 стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - говорят там.

22 октября, комментируя расследование дела, министр инфраструктуры отмечал, что он находится "в дискуссии в досудебном следствии".

"Я надеюсь, что на этом эта эпопея и завершится, я думаю, что и у НАБУ и у меня достаточно много важных дел, которым нужно уделять внимание", – сказал Омелян.

Также министр заявил, что после всех "интересных событий вокруг своей личности" (уголовное производство НАБУ - ред.) видит для себя "четкий путь – в политику".

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Омелян сообщил, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

14 сентября Соломенский райсуд отпустил Омеляна на поруки, но обязал сдать загранпаспорта.

В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки.

19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд арестовал имущество Омеляна.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмелянНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Омелян
Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Как НАБУ пытается стать государственным "коллектором"
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: