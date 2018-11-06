НАБУ и САП завершили расследование по Омеляну

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Вторник, 6 ноября 2018, 12:10

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

"После того как строна защиты ознакомится в разумных сроках с материалами, дело пойдет в суд", - добавили в Антикоррупционной прокуратуре.

22 октября, комментируя расследование дела, министр инфраструктуры отмечал, что он находится "в дискуссии в досудебном следствии".

"Я надеюсь, что на этом эта эпопея и завершится, я думаю, что и у НАБУ и у меня достаточно много важных дел, которым нужно уделять внимание", – сказал Омелян.

Также министр заявил, что после всех "интересных событий вокруг своей личности" (уголовное производство НАБУ - ред.) видит для себя "четкий путь – в политику".

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Омелян сообщил, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

14 сентября Соломенский райсуд отпустил Омеляна на поруки, но обязал сдать загранпаспорта.

В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки.

19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд арестовал имущество Омеляна.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
Темы: Омелян НАБУ Антикоррупционная прокуратура
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