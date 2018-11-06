Нардеп БПП: Следователи по делу Гандзюк не обращались, помощника уволил

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Вторник, 6 ноября 2018, 15:17

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук уверяет, что не имеет никакого отношения к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом он рассказал "Украинской правде" 6 ноября.

"Обвинили в причастности моего помощника, теперь уже говорят, что я причастен. С таким успехом можно сказать, что я причастен к убийству Кеннеди", - заявил Паламарчук.

На вопрос, связывались ли правоохранители непосредственно с ним самим в этом деле, нардеп сказал:

"А почему со мной должны связываться? Я не имею к этому (нападение на Гандзюк –ред.) никакого отношения".

Паламарчук отметил, что находится в больнице после проведенной операции.

Народный депутат подтвердил, что уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Гандзюк.

"Он этого хотел, и я также дал ему возможность опровергнуть обвинения. Я сказал: если виноват, то иди, поднимай руки и говори, что виноват. Если невиновен, – защищай свою честь и достоинство", – объясняет Паламарчук.

По его мнению, увольнение Павловского позволит избежать давления на следствие.

"Он по делу не проходит... Исполнители же задержаны, организатора тоже задержали, будь он (Павловский) там, его бы задержали. Будет по делу, пусть его привлекают к ответственности, задерживают, арестовывают. Я за него ответственности не несу", - отметил нардеп.

Паламарчук утверждает, что не был знаком с Гандзюк и говорит, что осуждает ее убийство.

"Я Екатерину не видел никогда, не общался с ней, у нас не было никаких отношений", отметил нардеп.

Валентина Романенко, УП
Темы: нападение на Гандзюк
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