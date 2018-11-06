Луценко: В деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие

Генпрокурор Юрий Луценко обвиняет активистов и депутатов, которые требуют назвать имена заказчиков убийства Екатерины Гандзюк, в пиаре на крови, утечке информации и подрыве деятельности следствия.

Об этом он сказал, отчитываясь в расследовании убийства Гандзюк с трибуны Верховной Рады.

Луценко заверил, что следствие "имеет версии" относительно заказчика преступления, и "уверено, что оно эффективно движется к завершению этой части работы".

"До вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия вытекла в СМИ", - сказал Луценко.

Он добавил, что "12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу, в связи с вчерашней утечкой получили необходимую им информацию".

"Также не понимаю обвинительного уклона, который развернула эта кровавая кампания на всех возможных эфирах. Вчерашняя утечка информации – по одной из 12 версий заказчика – подорвала успешность деятельности следствия", - сказал Луценко.

Он также добавил, что не понимает, чем будет заниматься временная следственная комиссия ВР, на создании которой настаивает нардеп Мустафа Найем, при неоконченном следствии.

"У нее даже не будет предмета работы, потому что любая информация составляет тайну следствия, и прокурор не позволит – особенно после вчерашней утечки – получить доступ любому члену ВСК к любому документу следствия", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявляет, что "организаторам ВСК нужен не результат, им нужен пиар для борьбы за власть".

В свою очередь президент Петр Порошенко на встрече с научной молодежью во вторник в Киеве заявил, что в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк рассматривается более 20 версий.

"Хочу заявить, что ни одна версия, а их сегодня более 20, не будет отвергнута. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия. И я как президент не имею возможности и не должен получать информацию, которая может повредить расследованию. Власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы – эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал Порошенко.

Он убежден, что Гандзюк убили.

"Я твердо убежден, она не умерла, она была убита. Трагическая развязка стала следствием преступного нападения, и другого мнения здесь точно быть не может", - сказал президент.

В то же время Порошенко утверждает, что по информации правоохранителей, убийство Гандзюк "в значительной мере раскрыто, но не до конца".

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Но за 3 месяца правоохранители так и не смогли раскрыть это преступление.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требовал создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

5 ноября основатели сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко в связи с убийством Гандзюк.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил в Раде, что в этот же день подаст заявление о своей отставке.