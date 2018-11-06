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Лига Чемпионов: "Ливерпуль" сенсационно проиграл в Сербии, "Барселона" и ПСЖ играют вничью

Вторник, 6 ноября 2018, 23:01

Во вторник, 6 ноября, в Европе прошли матчи 4 тура Лиги чемпионов.

Наиболее сенсационный результат зафиксировали в Белграде, где местная "Црвена Звезда" со счетом 2:0 переиграла английский "Ливерпуль". Оба гола в этой встрече были забиты еще в первом тайме, дублем отметился Милан Павков.

Не менее неожиданный результат зафиксирован в Монако, где местный клуб был разгромлен бельгийским "Брюгге" со счетом 0:4.

Также в группе А "Атлетико" со счетом 2:0 победил дортмундскую "Боруссию".

В группе В "Барселона" на выезде не сумела одолеть "Интер". На гол Малкома итальянцы ответили точным ударом Икарди. Оба гола были забиты уже после 80-й минуты. В этой же группе английский "Тоттенхэм" со счетом 2:1 одержал волевую победу над голландским ПСВ, проигрывая по ходу игры.

В группе С "Наполи" не дал себя обыграть ПСЖ. В составе французской команды забитым мячом отметился Бернат, а хозяева сравняли счет после реализованного пенальти Инсинье.

В группе D португальский "Порту" со счетом 4:1 выиграл у московского "Локомотива". В другом матче группы "Шальке" со счетом 2:0 был сильнее турецкого "Галатасарая". Полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка остался в запасе.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футболспорт
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