Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 18:28
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Андрей Павелко, фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Источник: пресс-служба УАФ

Детали: Сообщается, что соответствующее решение 11 июля принял Шевченковский суд Львова.

Реклама:

В УАФ утверждают, что решение об отстранении ранее так и не вступило в законную силу.

Напомним: 16 июня Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 ноября 2022 года Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
  • В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
  • В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
  • В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
  • В феврале 2023 г. Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности Павелко на два месяца.

Темы: футболарестсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: