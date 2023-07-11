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Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 18:28
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Андрей Павелко, фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Источник: пресс-служба УАФ

Детали: Сообщается, что соответствующее решение 11 июля принял Шевченковский суд Львова.

В УАФ утверждают, что решение об отстранении ранее так и не вступило в законную силу.

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Напомним: 16 июня Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.

Что предшествовало:

  • 29 ноября 2022 года Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
  • В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
  • В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
  • В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
  • В феврале 2023 г. Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности Павелко на два месяца.

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Темы: футболарестсуд
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