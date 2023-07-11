Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ

Украинская ассоциация футбола заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Источник: пресс-служба УАФ

Детали: Сообщается, что соответствующее решение 11 июля принял Шевченковский суд Львова.

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В УАФ утверждают, что решение об отстранении ранее так и не вступило в законную силу.

Напомним: 16 июня Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.

Что предшествовало:

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