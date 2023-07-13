Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 16:35
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Юрий Записоцкий, фото: УАФ

Правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд.

Источник: источник УП в правоохранительных органах, комментарий адвоката на странице УАФ в Facebook

Детали: Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения

Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской.

Реклама:

Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.

"После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10-го и 11 июля. В частности сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы", - заявил Бугай.

Адвокат также говорит, что "никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
  • 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток.
  • Но уже 11 июля УАФ заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Темы: судкоррупцияфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: