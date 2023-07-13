Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд

Правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд.

Источник: источник УП в правоохранительных органах, комментарий адвоката на странице УАФ в Facebook

Детали: Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения

Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской.

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Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.

"После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10-го и 11 июля. В частности сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы", - заявил Бугай.

Адвокат также говорит, что "никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет".

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