Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд.
Источник: источник УП в правоохранительных органах, комментарий адвоката на странице УАФ в Facebook
Детали: Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения
Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской.
Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.
"После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10-го и 11 июля. В частности сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы", - заявил Бугай.
Адвокат также говорит, что "никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет".
Что предшествовало:
- В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток.
- Но уже 11 июля УАФ заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.