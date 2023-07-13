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Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 16:35
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Юрий Записоцкий, фото: УАФ

Правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд.

Источник: источник УП в правоохранительных органах, комментарий адвоката на странице УАФ в Facebook

Детали: Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения

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Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской.

Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.

"После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10-го и 11 июля. В частности сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы", - заявил Бугай.

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Адвокат также говорит, что "никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет".

Что предшествовало:

  • В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
  • 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток.
  • Но уже 11 июля УАФ заявила, что суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Темы: судкоррупцияфутбол
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