США: Кремль уже помазал новых вожаков ОРДЛО
Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия отменила так называемые "выборы" на неподконтрольной территории Донбасса.
"Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении посольства США.
Ранее посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы", которые 11 ноября боевики хотят устроить на оккупированной части Донбасса.
Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.
Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введения новых санкций в отношении РФ.
В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют минским соглашениями.