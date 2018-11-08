США: Кремль уже помазал новых вожаков ОРДЛО

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Четверг, 8 ноября 2018, 14:38

Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия отменила так называемые "выборы" на неподконтрольной территории Донбасса.

"Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении посольства США.

Ранее посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы", которые 11 ноября боевики хотят устроить на оккупированной части Донбасса.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введения новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют минским соглашениями.

Темы: США Донбасс
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