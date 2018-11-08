ВСК решила собраться в Херсоне, где напали на Гандзюк

Временная следственная комиссия из народных депутатов, которые займутся расследованием нападений на активистов, решила провести первое выездное заседание в Херсоне, где облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

Такое решение нардепы приняли на первом заседании ВСК 8 ноября.

Члены комиссии решили провести следующее заседание в Киеве 15 ноября в 10 утра. В частности, на следующей неделе нардепы должны определиться с планом работы, поскольку через три месяца будут отчитываться о своей деятельности в Верховной Раде.

Кроме того, они договорились провести первое выездное заседание в Херсоне. Точной даты комиссия не согласовала, однако отметила, что съезд должен состояться до конца ноября.

Комиссия также обсуждала вопрос привлечения общественности к деятельности ВСК.

В частности, во время заседания выступила подруга Гандзюк, которая призвала исключить из состава комиссии соратника министра внутренних дел Арсена Авакова, представителя "Народного фронта" Антона Геращенко.

Однако, по словам председателя комиссии нардепа Борислава Березы, ВР проголосовала за такой состав комиссии, поэтому изменить его невозможно.

Береза ​​также призвал нардепов не пиариться на работе комиссии.

Кроме того ВСК договорилась вызвать на следующие заседания представителей Генпрокуратуры, СБУ и МВД, поэтому депутаты, которые не имеют допуска к гостайне, должны его получить.

В связи с этим, часть заседаний ВСК будет происходить без СМИ.

Борислав Береза скриншот

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

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На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".

Луценко также сказал, что правоохранители подозревают 12 человек, которые предположительно были заказчиками (нападения на Гандзюк) и обещал во вторник подать заявление об отставке.

Кроме того ранее адвокат Гандзюк заявила, что будет препятствовать работе ВСК из-за присутствия в ней Геращенко.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя