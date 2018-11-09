МИД: в Украину вернулись 3 моряков с судна, задержанного в Греции в прошлом году

В Украину вернулись 3 членов экипажа судна Mekong Spirit, которое задержали в Греции в 2017 году по подозрению в контрабанде оружия.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня трое украинских моряков с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину.

Спасибо за слаженную работу нашим консулам, которые шаг за шагом возвращают наших ребят домой", - написал министр.

Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 8, 2018

30 октября украинское моряк Валерий Зубицкий, член экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, которое захватили пираты у побережья Нигерии, вернулся в Украину.

3 октября береговая охрана греческого г. Патра задержала украинское судно с тремя членами экипажа по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило, что откроет Национальный центр противодействия втягиванию украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом.

Ранее в МИД сообщали, что около 250 украинских моряков находятся под арестом в Греции и Италии, подавляющее большинство – из-за перевозки нелегальных мигрантов.

Украина и Греция намерены заключить соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно или досрочно освобождены в Греции, можно было разрешить вернуться домой.

МИД уже обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях.

Подробнее в материале: "Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в иностранных тюрьмах"